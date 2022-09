STORY: Ukrainische Streitkräfte haben in der Nähe von Charkiw einen Teil der russischen Frontlinie durchbrochen. Selbst in Moskau, wo man sich nach dem überraschenden Vorstoß stundenlang bedeckt hielt, räumte man die Entwicklung am Freitag öffentlich ein. Witali Gantschew, Leiter der von Moskau eingesetzten Verwaltung in der Region, bestätigte im russischen Staatsfernsehen den Erfolg der Ukraine bei Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes. "Allein die Tatsache, dass sie unsere Verteidigungslinie durchbrochen haben, ist natürlich ein bedeutender Sieg für sie. Das ist es, was sie erreichen wollten." Der ukrainische Vormarsch sei rasch vonstatten gegangen. Mehrere Siedlungen befänden sich bereits unter ukrainischer Kontrolle. Der Bürgermeister von Charkiw teilte mit, dass am Freitag mindestens 14 Menschen verletzt wurden, als eine Einrichtung für Kinder, eine Schule sowie Privathäuser durch russischen Raketenbeschuss getroffen sein worden - nach ukrainischen Angaben eine Rache für den jüngsten militärischen Erfolg. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte Videos von Militärfahrzeugen auf Schnellstrassen und gab an, sie zeigten Verstärkungen, die zur Verteidigung des Gebiets herangezogen würden. Der Kreml lehnte eine Stellungnahme zu dem ukrainischen Vorstoß ab. Die ukrainische Armee hat dem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge mehr als 30 Siedlungen in der Region Charkiw zurückerobert. Zudem setzten die Kiewer Streitkräfte im Rahmen einer Gegenoffensive ihre Operationen in mehreren Gebieten erfolgreich fort, heißt es in der täglichen Videoansprache von Selenskyj. Nach Ansicht westlicher Militäranalysten könnte der Vormarsch die Nachschublinien unterbrechen, auf die sich Moskau zur Aufrechterhaltung seiner Streitkräfte in der Ostukraine verlassen hat, und möglicherweise Tausende russischer Truppen einkesseln.

