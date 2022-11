STORY: Die ukrainischen Landstreitkräfte haben kürzlich ein Video veröffentlicht, das das von Deutschland gelieferte Raketenwerfer-System "MARS II" zeigt. Weder der Ort noch das Datum, an dem das Video gedreht wurde, konnten unabhängig überprüft werden. Ein ukrainischer Offizier berichtet in dem Video, dass der deutsche Raketenwerfer MARS II sich sehr bewährt habe. Und mit präzisen Treffern feindliche Ziele ausschalte. Dazu zählten Lagerhäuser und Kommandopunkte. Die Präzision und Verlässlichkeit seien der Hauptunterschied zwischen sowjetischer Ausrüstung und westlicher. Nach Angaben der deutschen Regierung wurden bisher fünf MARS-II-Raketenwerfer an die Ukraine geliefert.

