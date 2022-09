STORY: Die Erholung des deutschen Aktienmarkts geht weiter. Der Dax stieg zur Eröffnung am Montag um 0,7 Prozent auf 13.178 Punkte und baute seine Gewinne am Montagvormittag aus. Es sei wichtig, dass das Frankfurter Börsenbarometer am Freitag über der wichtigen Marke von 13.000 Punkten geschlossen habe, hieß es in Frankfurt. Dies überstrahle alle Risiken u nd Belastungsfaktoren. Die Rückeroberung russisch besetzter Gebiete durch ukrainische Streitkräfte machte europäischen Anlegern zusätzlich Mut. Robert Halver von der Baader Bank: "Die Strom-, Gaspreise fallen. Sind immer noch absolut hoch, aber sie fallen. Es gibt gute Aussichten, dass im Herbst die Atomkraftwerke in Frankreich wieder laufen können, wieder maximal laufen können. Dass auf den deutschen Flüssen mehr Kohle transportiert werden kann, um Kohleverstromung betreiben zu können. Und auch das muss man sagen: Putin hat jetzt die Gaslieferungen auf Null gesetzt. Unter Null kann er nicht gehen. Das heißt, sein Trumpf wird langsam brüchig." Die Situation zwischen Russland und der Ukraine gebe dem Markt einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass es eine Lösung geben könnte, die die Intensität des Energieschocks etwas abschwäche, sagten Experten. Schlechte Nachrichten kamen zum Thema Konjunktur: Das Ifo-Institut legt am Montag seine aktualisierte Prognose vor. Angesichts der Gaskrise und der hohen Inflation haben sich die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft eingetrübt.

Mehr