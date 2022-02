STORY: Brennende Gebäude am frühen Freitagmorgen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Nach Angaben aus dem ukrainischen Innenministerium hatten die Streitkräfte des Landes ein feindliches Flugzeug über der Stadt abgeschossen, das anschließend in ein Wohnhaus stürzte. Es habe schreckliche Raketenangriffe auf Kiew gegeben, schrieb der ukrainische Außenminister Kuleba auf Twitter. Auch aus anderen Landesteilen wurden Gefechte gemeldet. Praktisch entlang der gesamten Grenze zur Russland kämpften russische und ukrainische Soldaten gegeneinander. Heftige Kämpfe gab es nach offiziellen Angaben aus der Ukraine in der Regionen Charkiw und Odessa. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, trotz der Kämpfe in Kiew zu bleiben. Er teilte mit, bislang seien bei den Kämpfen 137 Militärangehörige und Zivilisten getötet und Hunderte Menschen verletzt worden. Im gesamten Land sind seit dem Beginn der russischen Invasion am Donnerstag zahlreiche Menschen auf der Flucht. Viele versuchen in Nachbarländer wie Polen zu gelangen.

