STORY: Es war nur ein sehr kleiner Bildschirm, dafür war die Begeisterung der ukrainischen Soldaten in einem Schutzraum in der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw umso größer. Die Soldaten wurden Zeugen, wie die ukrainische Fußballmannschaft in den Playoffs der europäischen Qualifikation zur WM 2022 Schottland mit 3:1 besiegte. Während des Spiels lief der Krieg Russlands in der Ukraine weiter. Die Soldaten hier konnten das immerhin für rund 90 Minuten etwas in den Hintergrund schieben. Auch im Stadion im schottischen Glasgow war die Stimmung hochemotional. 2000 mitgereiste Fans aus der ukrainischen Diaspora feierten ihre Mannschaft. Und natürlich Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer vor den Fernsehgeräten. Dieser Sieg sei ein Sieg für seine Landsleute, sagte der ukrainische Trainer Oleksandr Petrakov: "Ich habe keine Emotionen, alle meine Emotionen sind auf dem Fußballplatz geblieben. Dieser Sieg war nicht für mich, nicht für die Teammitglieder, er war für unser Land. Das ist ein großer Sieg für die Ukraine." Am Sonntag spielt das ukrainische Team in Cardiff gegen Wales um einen der letzten Plätze bei der WM. Der Sieger des Spiels tritt in Gruppe B gegen England, den Iran und die USA an.

