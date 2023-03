STORY: Die ukrainischen Streitkräfte geraten bei der Verteidigung von Bachmut laut britischen Angaben immer mehr in Bedrängnis. Die Ukraine verstärke zwar ihre Truppen in der Region mit Eliteeinheiten, teilte das britische Verteidigungsministerium am Samstag in seinem täglichen Lagebericht auf Twitter mit. Die russische Armee und Kämpfer der russischen Söldnergruppe Wagner seien aber weiter in die nördlichen Vororte von Bachmut vorgedrungen. In der Stadt und der Umgebung gebe es heftige Kämpfe. Zwei wichtige Brücken in Bachmut seien in den vergangenen 36 Stunden zerstört worden, und die von den ukrainischen Truppen gehaltenen Versorgungsrouten seien zunehmend eingeschränkt. Dem ukrainischen Militär zufolge versucht Russland nach wie vor Bachmut einzukesseln. Ukrainische Truppen hätten russische Angriffe aber zuletzt erfolgreich abgewehrt. Die Einnahme der Ortschaften Iwaniwske und Bohdaniwka, die weniger als acht Kilometer westlich vom Zentrum von Bachmut liegen, sei ebenfalls vereitelt worden. Sollten sie fallen, wäre eine vollständige Einnahme von Bachmut wohl kaum zu vermeiden. Um Bachmut wird seit Monaten heftig gekämpft. Am Freitag hatte die russische Artillerie die letzten Ausfallstraßen aus Bachmut beschossen, um die als strategisch wichtig angesehene Stadt vollends einzuschließen.

