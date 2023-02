STORY: Russische Medien veröffentlichten am Montag Aufnahmen, die Kampfflugzeuge über der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut zeigen sollen. Ein ukrainischer Kommandeur bezeichnete die Lage dort als "extrem angespannt". Russische Wagner-Söldner versuchten demnach, die Stadt einzukesseln. Trotz erheblicher Verluste habe der Feind die am besten vorbereiteten Angriffseinheiten von Wagner eingesetzt, zitiert das Medienzentrum des ukrainischen Militärs auf seinem Telegram-Kanal den Generaloberst. Wagner-Truppen bemühen sich seit Monaten in einem erbitterten Kampf, die strategisch wichtige Stadt im Osten der Ukraine einzunehmen. Unterdessen wirft Russland den USA vor, eine Provokation mit "giftigen Chemikalien" vorzubereiten. Das Verteidigungsministerium in Moskau zitiert den früheren US-Botschafter John Sullivan mit der Aussage, dass "russische Truppen den Einsatz chemischer Waffen planten". Dies betrachte man als Vorbereitung der Vereinigten Staaten und ihrer Komplizen, in der Ukraine selbst eine Provokation mit giftigen Chemikalien vorzunehmen, so Igor Kirillov, Kommandeur der russischen Streitkräfte zur ABC-Abwehr. Man werde den "wahren Schuldigen ausmachen und bestrafen".

