STORY: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist auf dem Weg in die USA. Es ist seine erste öffentlich bekannte Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Er hatte sie auf Twitter angekündigt. In Washington ist am Mittwoch ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden geplant, zudem wird Selenskyj eine Rede vor dem Kongress halten. Er sei auf dem Weg in die USA, "um die Widerstandsfähigkeit und die Verteidigungskapazitäten der Ukraine zu stärken", teilte Selenskyj mit. US-Regierungskreisen zufolge wird Biden ein neues Waffenpaket im Volumen von rund zwei Milliarden Dollar für die Ukraine ankündigen, das Patriot-Luftabwehrraketen enthält. Dies dürfte auch den Druck auf die Bundesregierung wieder erhöhen, der Ukraine weitere Systeme bereitzustellen. Mit Blick auf Selenskyjs Reise in die USA äußerten sich Passanten am Mittwoch in Kiew hoffnungsvoll: "Ich denke, dass nach seiner Reise nach Bachmut das Ziel darin besteht, militärische Hilfe zu erhalten, mehr als je zuvor, denn die Lage in Bachmut ist schwierig. Und ich erwarte - wie alle Ukrainer -, dass die Hilfe in naher Zukunft geleistet wird." "Ich denke, die künftige Unterstützung durch die USA wird ein großes Geschenk für unser Land sein. Ich erwarte, dass es das geringste sein wird.... Zum Beispiel, militärische Ausrüstung. Mehr Luftabwehrsysteme wären gut zu haben. Finanzielle Hilfe. Wahrscheinlich Generatoren und andere Dinge." Biden habe Selenskyj nach Washington eingeladen, "um das anhaltende Engagement der Vereinigten Staaten für die Ukraine zu unterstreichen", teilte US-Präsidialamtssprecherin Karine Jean-Pierre mit.

