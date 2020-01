Die Schlagzeilen zur Jahrespressekonferenz der Deutschen Bank am Donnerstag hätten besser sein können. Erneut Milliardenverluste lauteten die Meldungen. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing sieht sein Haus trotz eines Verlusts von mehr als fünf Milliarden Euro auf Kurs und will verlorene Marktanteile zurückerobern. "Obwohl wir nach einem kleinen Gewinn im Vorjahr nun einen hohen Verlust gemacht haben, erleben Sie mich hier sehr zuversichtlich. Warum? Weil wir auf einem guten Weg sind und weil der Verlust natürlich darauf zurückgeht, dass wir einen großen Teil unserer Restrukturierungskosten schon verbucht haben. Operativ waren wir sehr ordentlich unterwegs. Unsere Kernbank, also die Geschäftsbereiche, die wir weiterführen, waren 2019 nicht nur profitabel, sondern sogar profitabler als in 2018." Trotz der Milliardenverluste zahlen sich Sewing und seine Vorstandskollegen für 2019 Boni von insgesamt 13 Millionen Euro aus. Ein Jahr zuvor hatten sie noch doppelt so viel bekommen. Unklar ist bislang noch, auf wie viel Boni die Investmentbanker in diesem Jahr verzichten müssen. In Medienberichten war von Kürzungen um rund 30 Prozent die Rede.