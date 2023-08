Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger hatte am Wochenende Vorwürfe dementiert, als 17-Jähriger ein antisemitisches Flugblatt an seiner damaligen Schule verfasst zu haben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte am Dienstag eine vollständige Aufklärung, lehnte aber eine Entlassung Aiwangers ab. Stimmen dazu aus München.