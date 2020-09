Es scheint spannend zu werden im US-Wahlkampf: Rund sechs Wochen vor der US-Präsidentenwahl liegt Herausforderer Joe Biden von der Demokratischen Partei einer Umfrage zufolge in den beiden umkämpften Bundesstaaten Wisconsin und Pennsylvania knapp vor Amtsinhaber Donald Trump von den Republikanern. Biden kommt der von Reuters/Ipsos am Montag veröffentlichten Umfrage zufolge in Wisconsin auf 48 Prozent der Stimmen, Trump auf 43. In Pennsylvania kommt demzufolge Biden auf 49 und Trump auf 46 Prozent. Aus vier weiteren umkämpften Staaten - Michigan, North Carolina, Florida und Arizona - sollten Umfrage-Ergebnisse am Dienstag und am Mittwoch bekanntgemacht werden. Gewählt wird der nächste US-Präsident am 3. November. Es gibt weiterhin heftige Debatten um die Wahlabläufe in Zeiten von "Early Voting" und "Briefwahl" angesichts der in den USA noch immer relativ hart grassierenden Corona-Pandemie.

