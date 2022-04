STORY: In den Laden mit oder ohne Maske? Es gibt keine allgemeine Maskenpflicht mehr für zum Beispiel Supermärkte oder den Einzelhandel. Es ist eine der Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Jetzt entscheidet jeder selbst, ob er noch mit Mundnasenschutz einkaufen geht oder eben nicht. „Also, wenn es in den Läden voll wird, zieh ich die Maske auf. Aber hier so im Freien in der Fußgängerzone lass ich die Maske ab.“ „Wo ich das Gefühl habe, ich trage lieber eine Maske, da trag ich eine Maske. Wenn ich im Bus bin, wenn ich in der U-Bahn bin, solche Dinge – viel, wo ein enger Raum ist. Draußen eigentlich nicht.“ „Also, ich würde sie nicht tragen, wenn ich nicht muss. Ganz ehrlich. Habe ich bis jetzt auch nicht. Gestern wars ja auch schon so im Café. Da musste man es nicht machen, habe ich nicht, trag ich sie nicht mehr.“ Laut des Infektiologen und Pandemiebeauftragten im Klinikum rechts der Isar Dr. Christoph Spinner geht es jetzt nicht mehr vor allem darum, Infektionen zu verhindern, sondern die Menschen vor schweren Krankheitsverläufen zu schützen. „Es lohnt sich, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Die Regeln und Maßnahmen immer wieder auf ihre Wirksamkeit und auf Risiko-Nutzen zu prüfen. Der Wegfall der öffentlichen Maskenpflicht ist vielleicht genauso gut begründet, wie es die Einführung etwa vor eineinhalb Jahren war. Das heißt aber nicht, dass die Maske wirkungslos ist. Wer möchte, kann sie immer noch benutzen.“ Im Fernverkehr, im öffentlichen Nahverkehr und in vulnerablen Einrichtungen bleibt die Maskenpflicht aber weiterhin bestehen.

