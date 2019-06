Jedes Jahr sorgt die Demonstration zum sogenannten Al-Quds Tag in Berlin für eine kontroverse Diskussion. An dem vom Iran ins Leben gerufenen Tag fordern Demonstranten Jerusalem von Israel "zu befreien". Während viele der Demonstranten davon motiviert sind, sich für die Rechte und bessere Lebensbedingungen von Palästinensern einzusetzen, gibt es auch Demonstranten, die dem Staat Israel das Existenzrecht absprechen, und radikalislamische oder antisemitische Ansichten vertreten. "Ich bin für die Freiheit von Palästina und von Israel und für ein Ende des Konflikts, und für Menschenrechte von Palästinensern" "Vor 1948 gab es kein Israel, das waren alles Deutsche, Russen, Polen, alles mögliche - Engländer. Die sind nach Israel, nach Palästina alle gewandert und die haben dann dort den israelischen Staat gegründet. Also unter dem britischen Mandat. Und das ist natürlich nicht richtig." In vergangenen Jahren kam es immer wieder zu offenen Anfeindungen des Staates Israel und von Juden im Allgemeinen. SPD Landesvorsitzender und Berliner Innensenator Andreas Geisel, hatte die Veranstaltung als "widerliche Versammlung" bezeichnet und dazu aufgerufen, gegen die Verbreitung von Hass und Antisemitismus zu protestieren. Laut Angaben der Berliner Polizei sind zwei Gegendemonstrationen mit jeweils 400 Teilnehmern angemeldet worden.