STORY: Die Nähe zu Russland ist vielerorts sichtbar in Luhansk. Die Region im Osten der Ukraine wird von pro-russischen Separatisten kontrolliert. Nun sollen die Bürger in der selbsterklärten Volksrepublik abstimmen, ob sie künftig offiziell zu Russland gehören sollen. Der Separatistenführer in Luhansk, Leonid Pasetschnik kündigte in einem am Dienstag veröffentlichten Statement ein entsprechendes Referendum zwischen dem 23. und 27. September an. Auf den Straßen von Luhansk äußerten Bürger ihre Zustimmung. Manche rechnen mit einem Erdrutschsieg. "Wir müssen unter dem Schutz Russlands stehen", sagt dieser Mann. "Wir haben in der UdSSR gelebt und wir werden mit Russland leben." "Ich denke, dass alle für den Beitritt zu Russland stimmen werden. Ich weiß nicht, wer dagegen sein wird. Und diejenigen, die dagegen sind: Willkommen in der Ukraine." Von einem Bruch internationalen Rechts war am Dienstag hingegen auf den Straßen von Saporischschja die Rede. In der Stadt halten sich viele Bürger auf, die aus den besetzten Gebieten geflüchtet sind. "Dieses Referendum ist absolut illegal und illegitim und wird unter Verletzung aller möglichen Regeln abgehalten", sagt dieser Mann, der im April aus einem Dorf in der Region Donezk geflohen ist. "Es bedeutet, dass der Wille der Menschen mit Sicherheit nicht berücksichtigt werden wird. Es ist eine Scheinaufgabe, um zu zeigen, dass die besetzten Gebiete der Russischen Föderation beitreten wollen, was eine totale Lüge ist." "Ich bin Ukrainerin und lebe in meinem Land. Welche Art von Referendum könnte auf ukrainischem Gebiet abgehalten werden?" Auch in der Region Saporischschja sowie in Cherson und Donezk sind die umstrittenen Volksbefragungen geplant. Wie sie organisiert werden sollen, ist allerdings noch unklar. Russische Truppen und die mit ihnen verbündeten Separatisten halten etwa in der Region Donezk nur 60 Prozent des Gebiets. Die Ukraine und der Westen haben zudem bereits angekündigt, die Referenden nicht anzuerkennen.

