Robert Mugabe, der Simbabwe im Jahr 1980 in die Unabhängigkeit führte, ist eine der polarisierensten Persönlichkeiten auf dem afrikanischen Kontinent. Er wandelte sich vom Freiheitshelden, zu einem umstrittenen Autokraten. Fast vier Jahrzehnte lang unterdrückte er seine Gegner, während das Land immer weiter in Armut, Hyperinflation und politische Unruhen hineinsteuerte. Bei seinem Amtsantritt wurde Mugabe dafür gefeiert die Versöhnung zwischen der schwarzen und weißen Bevölkerung zu ermöglichen, nachdem die Kolonialherrschaft die Gesellschaft tief gespalten hatte. Diese Frau in Simbabwes Hauptstadt Harare sagt: "Wir sind in dem Wissen großgeworden, dass Mugabe unser Land befreit hat. Aber jetzt sind die Dinge schwierig. Ich bin so traurig, dass er gestorben ist, ich hoffe er ruht in Frieden." Nach 37 Jahren im Amt sahen viele in ihm jedoch einen machtbesessenen Autokraten, der die Wirtschaft seines Landes opferte und Todeskommandos gegen seine Gegner aussandte. Diese Simbabwer in Johannisburg finden: "Er war einfach ein schlechter Führer. Rundum ein schlechter Führer. Ich weiß nicht, was ich über sein Ableben denken soll. Er war immer noch ein Mensch, das muss man respektieren." "Er wollte niemandem anderes eine Chance geben, das ist meine größte Kritik. Jetzt haben wir ein riesiges Problem, weil er seine Leute nicht kontrollieren konnte. Es war wirklich an der Zeit." Als Mugabe im November 2017 von seinem eigenen Militär aus dem Amt gedrängt wurde und die Macht an Emmerson Mnangagwa ging, feierten die Menschen im ganzen Land. Mugabe starb am Freitag im Alter von 95 Jahren in einem Krankenhaus in Singapur, wo er sich in den vergangenen Jahren immer wieder zur Behandlung aufgehalten hatte. In Simbabwe drückten selbst seine Kritiker und Feinde ihre Anteilnahme aus.