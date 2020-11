BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**KEINE BESCHRÄNKUNGEN* Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier ist zurückgetreten. Der CDU-Politiker erklärte in Schwerin nicht mehr die nötige Autorität für sein Amt zu besitzen. Caffier war in den letzten Tagen in die Kritik geraten, nachdem Medien berichtet hatten, er hätte eine Waffe von einem Mann gekauft, gegen den wegen Rechtsextremismus und Vorbereitung einer schweren Straftat ermittelt wurde. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatte ihn aufgefordert, die Umstände des Waffenkaufs genau aufzuklären. Am Montag gab der CDU-Politiker dazu eine umfassende Erklärung ab. Seinen Rücktritt begründete er auch damit, dass die vergangenen Tage eine "unerträgliche Belastung" gewesen seien. Er trete auch deshalb zurück, um seine Familie, sein Umfeld und seine Mitarbeiter zu schützen. Sein Landtagsmandat will Caffier aber behalten. Caffier amtierte seit 2006 als Landesinnenminister und war in der Landesregierung von Ministerpräsidentin Schwesig auch Vizeministerpräsident.

