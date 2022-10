STORY: Es ging alles sehr schnell. Am Freitag haben zwei Umwelt-Aktivisten in der Londoner National Gallery Tomatensuppe aus Dosen auf das berühmte und kostbare Vincent-Van-Gogh-Gemälde mit dem Titel "Sonnenblumen" geschüttet und sich anschließend mit Sekundenkleber an der Wand unterhalb des Bildes festgeklebt, während sie dann die Öffentlichkeit zum Nachdenken aufriefen. Unter anderem wurde die Frage gestellt: „Was ist mehr wert, ein Kunstwerk oder das Leben der Menschen?“ Sie wollten damit Bezug nehmen auf die Bedrohungen durch den Klimawandel und das ausbleibende entschiedene Handeln von führenden Politikern. Und besonders im Fokus von diesem Protest standen Öl- und Gasprojekte. Nach Angaben der Metropolitan Police wurden die beiden Aktivisten im Anschluss an die Aktion festgenommen - wegen Sachbeschädigung und schweren Hausfriedensbruchs.

