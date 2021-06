"Trotz der Lobbyarbeit der Bundesregierung für Autokonzerne ist es gelungen, die Luft etwas besser zu machen. Aber immer noch haben die Hauptstädte der Autoindustrie im Süden, also BMW und München, Daimler und Stuttgart, die schlechteste Luft in Deutschland und überschreiten die Grenzwerte. Deswegen wird das Urteil auch dort dazu führen, dass wir eine Verschärfung der Maßnahmen kurzfristig sehen werden", sagt Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe, nachdem der Europäische Gerichtshof am Donnerstag Deutschland wegen zu hoher Stickoxid-Emissionen verurteilt hat. Deutschland habe gegen eine EU-Richtlinie von 2010 verstoßen, entschieden die Richter. Die Entscheidung war erwartet worden, da die Bundesrepublik über Jahre den Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft in vielen Städten deutlich überschritten hatte. Strafen oder Sanktionen sind mit dem Spruch aus Luxemburg nicht verbunden. Insgesamt fünf EU-Staaten wurden bereits verklagt, Frankreich bereits 2019 verurteilt. Stickoxid-Emissionen lösen unter anderem Atemwegserkrankungen aus und waren 2018 laut EU-Umweltbehörde für über 9000 vorzeitige Sterbefälle verantwortlich. Hauptursache der Luftverschmutzung sind Diesel-Abgase. Diesel-Motoren wurden in den vergangenen Jahren modernisiert. In den Augen vieler müssten aber drastischere Schritte eingeleitet werden. "Von dieser Bundesregierung erwarte ich da kein Handeln mehr, die zeigt ja auch tagesaktuell in der Benzinpreis-Debatte, dass sie einfach von Lobbygruppen zu stark im Würgegriff sich befindet. Wir haben aber die Hoffnung, dass dann spätestens eine neue Bundesregierung dies auch vollziehen wird." Mit dem "Sofortprogramm Saubere Luft" hatte die Regierung 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um elektrische Busse zu fördern oder Diesel-Busse mit Filtern nachzurüsten. Die Deutsche Umwelthilfe will weitermachen: "Wir werden auf der einen Seite natürlich in den Regionen weiterhin dafür kämpfen und jetzt mit dem Rückenwind des EuGH-Entscheids, dass sehr kurzfristig alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden. Das ist dann im Wesentlichen auch: weniger Autos und dafür mehr Fahrräder, billigere und auch häufiger verkehrenden Busse, Straßenbahnen und so weiter." Strafen und Auflagen könnten gegen Deutschland zwar in einem zweiten Verfahren verhängt werden. Die Bundesregierung geht allerdings angesichts der Fortschritte bei der Luftreinhaltung davon aus, dass dies vermieden werden kann.

