An den eigentlich malerischen Stränden in Asien landen seit Jahren Tonnen von Plastikmüll. Die Verpackungen stammen laut Greenpeace unter anderem auch aus Deutschland. Zusammen mit Umweltschutzorganisationen wie BUND und der Deutschen Umwelthilfe fordert Greenpeace nun von der Bundesregierung drastische Maßnahmen zur Lösung der Plastikkrise. Geschäftsführer Martin Kaiser. "Zur Eindämmung der Plastikkrise reicht es nicht mehr aus, nur Tüten zu verbieten und Strohhalme, sondern wir brauchen einen grundsätzlichen Wechsel bei Produktion und Verwendung von Verpackung. Deswegen hat sich eine große Allianz von Greenpeace und anderen Umweltorganisationen zusammengeschlossen, um mit einem gemeinsamen Forderungskatalog jetzt die Bundesregierung aufzufordern, an die Wurzeln des Problems heranzugehen und der Wirtschaft klare, verbindliche Schranken zu setzen." Zu dem am Mittwoch vorgestellten Forderungskatalog an die Bundesregierung gehören eine drastische Reduzierung von Einwegverpackungen, Abfallvermeidungsstrategien und eine Schadenshaftung nach dem Verursacherprinzip. Jürgen Resch, der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. "Die Klimaschutzpolitik dieser Bundesregierung ist eben auch im Bereich der Kreislaufwirtschaft krachend gescheitert. Wir haben keine Abfallvermeidungspolitik. Deutschland ist Europameister im Verpackungsmüll." Gefordert wird auch ein Ziel zur Abfallvermeidung für Deutschland von maximal 90 Kilogramm pro Person und Jahr ab 2030. Zur zeit sind es knapp 230 Kilogramm Verpackungsmüll pro Person und Jahr - 20 Prozent mehr als im europäischen Durchschnitt, so Greenpeace.