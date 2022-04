STORY: Die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, Ehefrau von George Clooney, hat am Mittwoch bei einer Sitzung des Uno-Sicherheitsrates in New York gesprochen. Bei dem Zusammenkommen ging es darum, wie Russland für die Verletzungen des Kriegsrechts zur Verantwortung gezogen werden könnte. In den Augen von Amal Clooney sind die mutmaßlichen Kriegsverbrechen, die von russischen Soldaten in der Ukraine begangen worden sein könnten, auch durch das Wegschauen bei Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern möglich geworden. Denn viele Täter würden davon ausgehen, dass sie oft unbestraft davonkommen würden. Als Beispiele nannte sie Verbrechen in Darfur, Myanmar, Jemen oder Syrien. Die Taten in Butscha in der Ukraine erinnerten sie an Massaker in Syrien. Die Bilder getöteter ukrainischer Zivilisten aus Butscha, einer Vorortgemeinde der Hauptstadt Kiew, hatten Anfang April weltweit für Entsetzen gesorgt.

