Den Internationalen Frauentag nutzten Frauen und Mädchen weltweit, um auf die Bedingungen aufmerksam zu machen, unter denen sie leben. Die Vereinten Nationen resümierten in diesem Jahr, dass es weltweit kein einziges Land geschafft hätte, Männer und Frauen gleichzustellen. Zwar hätte es vereinzelte Fortschritte gegeben, doch für die Mehrheit der Mädchen und Frauen fände eine echte Veränderung nur quälend langsam statt. Laut der UN werden Frauen noch immer weniger wertgeschätzt, Frauen arbeiteten mehr, verdienten aber weniger und hätten weniger Entscheidungsfreiheit- und Entscheidungsvielfalt als Männer. Unzähligen Frauen würde noch immer Gewalt verschiedenster Art widerfahren, sei es zu Hause oder in öffentlichen Räumen. Eine Beobachtung zum Frauentag 2020 betonte die UN besonders - viele Errungenschaften der Jahrzehntelangen globalen Frauenbewegung seien derzeit wieder rückläufig. Frauen in Kirgistan dürften dem zustimmen. Hier hatten sich Frauen am Sonntag getroffen, um gegen frauenfeindliche Gewalt zu demonstrieren, wobei sie von einer Gruppe unbekannter Männer angegriffen wurden. Die Männer verschwanden sich zwar, als die Polizei anrückte, doch diese nahm etwa fünfzig der demonstrierenden Frauen fest. Laut Frauenorganisationen in der ehemaligen Sowjetnation führt eine Zunahme rechtsgerichteter Ideologie in ihrem Land dazu, dass die Rechte und die Anerkennung von Frauen wieder mehr eingeschränkt werden.