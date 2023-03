STORY: Im Streit um die Überwachung iranischer Atomanlagen hat die UN-Atomaufsicht (IAEA) von der Islamischen Republik Zugeständnisse erhalten. Das sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Samstag auf einer Pressekonferenz am Wiener Flughafen nach seiner Rückkehr aus Teheran: "Wir haben uns auf mehrere konkrete Punkte verständigt, etwa Zugang zu Informationen und Orten. Wie Sie sich denken können stimmen wir darin überein mit Iran. Und wir werden dann über unsere Schlussfolgerungen und Bewertungen berichten." In einem vertraulichen Bericht hieß es, Grossi erwarte eine rasche und vollständige Umsetzung der gemeinsamen Erklärung. Allerdings hat der Iran in der Vergangenheit ähnliche Zusagen gemacht, die dann nicht eingehalten wurden. Der Iran solle Zugang zu Informationen, Orten und Personen gewähren, sagte Grossi Land werde auch die Wiederinstallation zusätzlicher Überwachungsgeräte erlauben, die im Rahmen des Atomabkommens von 2015 installiert, 2022 aber wieder entfernt wurden. Folgegespräche zwischen der IAEA und iranischen Vertretern zur Klärung von Details würden "sehr, sehr bald" stattfinden, sagte Grossi.

