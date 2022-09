STORY: Ein Teil der Inspekteure der UN-Atombehörde IAEA hat nach einer mehrstündigem Visite das ukrainische Kraftwerk Saporischschja am Donnerstag verlassen. Das berichteten Augenzeugen vor Ort. IAEA-Chef Rafael Grossi sprach nach seiner Visite mit Journalisten: „Wir gehen nirgendwo hin. Die IAEA ist jetzt da, ist im Atomkraftwerk, und wird nicht gehen, wir werden bleiben. Wir werden am AKW eine andauernde Präsenz unserer Experten haben.“ „Ich war besorgt, ich bin besorgt und ich bleibe besorgt über die Situation bis wir eine stabilere und vorhersehbarere Lage am Atomkraftwerk haben. Es ist offensichtlich, dass die physikalische Integrität des Kraftwerks verletzt wurde – mehrmals. Zufällig, mit Absicht, es fehlen uns noch Informationen, um das sagen zu können. Aber das ist die Realität, mit der wir umgehen müssen und die so nicht weitergehen darf.“ „Ich war den ganzen Tag mit den ukrainischen Mitarbeitern zusammen. Sie sind natürlich in einer sehr schwierigen Lage. Aber sie sind unglaublich professionell. Sie sind ruhig und machen weiter.“ In unmittelbarer Nähe des Atomkraftwerks wird gekämpft. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, für den Beschuss an Europas größtem Atomkraftwerk verantwortlich zu sein.

