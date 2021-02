Nach dem Militärputsch in Myanmar versammelten sich am Mittwoch 20 Menschen vor der Medizinischen Fakultät von Mandalay, wie ein Video auf Facebook zeigte. Die Demonstranten forderten die Freilassung der De-Facto-Regierungschefin Suu Kyi. Auf einem Transparent war zu lesen "Das Volk protestiert gegen den Militärputsch". In Yangon, der größten Stadt des Landes, protestierte Gesundheitspersonal gegen den Putsch, indem es zeitweise die Arbeit niederlegte. Das Militär hat bei seinem Putsch am Montag mehrere Regierungsmitglieder just an dem Tag festgesetzt, an dem das neu gewählte Parlament zu seiner ersten Sitzung hätte zusammenkommen sollen. Am Donnerstag sperrte das Militär Facebook, mit der Begründung, dass dortige Falschmeldungen zur Instabilität im Land beitragen könnten. Auf der im Land weit verbreiteten und stark genutzten Plattform waren insbesondere die Stimmen von Gegnern der Militäropposition vertreten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, er wolle alles tun, um die Weltgemeinschaft dafür zu mobilisieren Druck auf das Militär auszuüben, "um sicherzustellen, dass der Putsch scheitert".

