Am Montag hat in Bonn die 10-tägige "Climate Change Conference" begonnen, eine Veranstaltung mit Gesprächen über die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Vertreter aus rund 200 Staaten werden bei der Konferenz erwartet. UN-Klimachefin Patricia Espinosa am Montag in Bonn: "Es ist an der Zeit, dass alle Menschen ihre Augen für die Dringlichkeit öffnen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wir müssen dieses Ziel von 1,5-Grad erreichen und die Werkzeuge und Instrumente schaffen, die es allen Ländern in der ganzen Welt ermöglichen, und nicht nur Regierungen, sondern allen Beteiligten, diese tiefgreifenden Transformationen zu vollziehen, die erforderlich sind." Espinosa äußerte sich zudem erfreut über die vor allem jungen Leute, die gegen die zu langsame Vorgehensweise der Politiker protestieren. Wie zum Beispiel die "Fridays for Future" Bewegung" rund um die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Hintergrund der "Climate Change Conference" in Bonn ist, dass nachgearbeitet werden soll, was in Kattowitz verpasst wurde. Denn dort wurde zwar ein Regelwerk verfasst, aber vor allem was den Handel mit Treibhausgas-Emissionen angeht, waren sich die Teilnehmer nicht einig. Das soll nun nachgeholt und für Santiago de Chile vorbereitet werden, um einen größeren Erfolg des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.