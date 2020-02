Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hat Liste von Firmen veröffentlicht, die mit israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland Geschäftsbeziehungen unterhalten. Darauf stehen insgesamt 112 Unternehmen, darunter auch internationale Firmen, wie Airbnb, Booking.com und Tripadvisor. O-TON RUPERT COLVILLE, UNITED NATIONS OFFICE FOR THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (OHCHR): "Dieser Bericht geht auf einen Bericht über die Siedlungen von Anfang 2013 zurück, der von einer unabhängigen Faktenfindungskommission des UN-Menschenrechtsrats verfasst wurde. Diese Kommission hat zehn Arten von Geschäftsverbindungen hervorgehoben, die sie als besonders besorgniserregend betrachtet, angesichts der Tatsache, dass die Siedlungen auf dem besetzten Palästinensergebiet illegal sind, den Alltag und die Menschenrechte des palästinensischen Volkes beeinträchtigen, auf dessen Land die Siedlungen gebaut wurden und weiter gebaut werden." Was aus der Liste folgt, ist bislang unklar. Sie könnte jedoch der internationalen Boykottbewegung neuen Auftrieb geben, mit der die Palästinenser gegen die Besatzung kämpfen. Dementsprechend verurteilte Israel den Bericht als unzuverlässig und einseitig. O-TON BENJAMIN NETANYAHU, ISRAELISCHER MINISTERPRÄSIDENT: "Der Bericht des UN-Menschenrechtrats, der Firmen in Israel an den Pranger stellt, ist wertlos. Der Menschenrechtsrat steht selbst am Pranger. Wer auch immer uns boykottiert, der boykottiert sich selbst." Die Palästinenser hingegen begrüßten die Veröffentlichung der Liste und sprachen hingegen von einem Sieg für das internationale Recht. O-TON WASEL ABU YOUSSEF, PLO-SPRECHER: "Wir haben dieses Anliegen verfolgt und wollten, dass es von den internationalen Organisationen und insbesondere den vereinten Nationen und dem Menschenrechtsrat ernst genommen wird. Durch die Veröffentlichung der Namen der Firmen, können sie gegen diese Firmen vorgehen, falls sie weiter mit den Siedlungen Geschäfte treiben." Israel hat das Westjordanland 1967 während des Sechstagekrieges erobert. Seitdem haben sich dort etwa 600.000 jüdische Siedler angesiedelt. Nach internationalem Recht sind die israelischen Siedlungen im besetzten Palästinensergebiet illegal.