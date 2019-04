Der UN-Sicherheitsrat hat auf deutsche Initiative hin ein energischeres Vorgehen der Weltgemeinschaft gegen sexuelle Gewalt in Krisengebieten gefordert. Bundesaußenminister Heiko Maas leitete die Sitzung am Dienstag in New York. Deutschland hält derzeit den Vorsitz im Sicherheitsrat. "Nachdem es so oft schiefgegangen war, Täter von sexueller Gewalt vor Gericht zu stellen, hat sich ein Zustand entwickelt, in dem Straflosigkeit fast normal ist. In Deutschland hat die Generalstaatsanwaltschaft angefangen, in Fällen von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen zu ermitteln, die vom IS im Irak und in Syrien begangen wurden. Dabei arbeitet unser System eng mit dem UN-Gesandten zusammen. Andere sollten diesem Beispiel nachgehen." Der von Deutschland vorgelegte Resolutionsentwurf wurde von Prominenten wie der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad und Angelina Jolie unterstützt. Am Ende der Debatte wurde eine abgeschwächte Resolution verabschiedet. Auf Druck der USA, China und Russland mussten bestimmte Begrifflichkeiten rund um das Thema Abtreibung umformuliert werden.