STORY: Kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die UN-Vollversammlung das Vorgehen Russlands erneut mit deutlicher Mehrheit verurteilt. Es stimmten 141 der 193 Mitgliedsstaaten am Donnerstag am UN-Sitz in New York für eine Resolution, in der ein Ende des Angriffskriegs gefordert wird. Sechs Staaten votierten an der Seite Russlands gegen die Vorlage - Belarus, Nordkorea, Eritrea, Mali, Nicaragua und Syrien. Unter den 32 Enthaltungen war auch die Chinas. Die Resolution war von mehr als 50 Staaten eingebracht worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb unmittelbar nach der Abstimmung auf Twitter: Die Resolution sei ein starkes Signal für die ungebrochene weltweite Unterstützung seines Landes.

