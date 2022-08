STORY: Dieses Schiff sammelt Daten über einen Vulkan in Tonga, der Unterwasser liegt. Auf dem Forschungsschiff ist niemand an Bord - gesteuert wird es aus knapp 16.000 Kilometern Entfernung im Südosten von England. Ben Simpson ist der Geschäftsführer von Sea-Kit International, die das Schiff gebaut haben und es auch steuern. Ben Simpson, Geschäftsführer Sea-Kit International: „Wir haben eine große Menge an Daten gesammelt, die Wissenschaftlern helfen mehr darüber zu verstehen. Mit unserem dritten Forschungseinsatz, wollen wir etwas mehr die Umgebung des Vulkans verstehen.“ Im Januar ist der Vulkan ausgebrochen und hat für Tsunami-Wellen im Pazifischen Ozean gesorgt. Die Daten, die mit dem unbemannten Schiff gesammelt werden, helfen Wissenschaftlern zu verstehen, warum der Ausbruch eine so große Wucht hatte, und soll die Auswirkung von zukünftigen Ausbrüchen vorhersagbarer machen. 12 Meter lang ist das Forschungsschiff. Ohne eine Besatzung an Board ist es damit deutlich kleiner als normale Forschungsschiffe und braucht auch weniger Kraftstoff. Ben Simpson, Geschäftsführer Sea-Kit International: „Das Schöne an unbemannten Schiffen ist, dass die Kommandobrücke, in der ich in Essex sitze, irgendwo sein kann. Wir können also wirklich die Kontrolle, die wir über das Schiff aus diesem Büro haben, übergeben an irgendeinen anderen Ort auf der Welt.“ Zwei Einsätze hat das Forschungsschiff bereits abgeschlossen, jetzt startet bald der dritte bei Tonga.

