„Ein Akt,sinnloser Gewalt.“ So nannte der zuständige Polizeichef Thomas Quinlan einenVorfall, der sich am 22. Dezember in Columbus ereignete und auf den Körperkamerasder beteiligten Polizisten festgehalten wurde.Der unbewaffneteAfroamerikaner Andre Hill erlag Schüssen, die Polizeibeamte auf ihn abgefeuerthatten. Die Schüsse sind auf dem Filmmaterial der Beamten nicht zu sehen,lediglich wie sie zu dem am Boden liegenden Hill eilen, um ihm Handschellen anzulegen.„Er bewegt sich noch.“, so die Worte einer der Polizisten. Zu erkennen istaußerdem, dass die Beamten dem Mann keine medizinische Hilfe leisteten.Die Polizistenwaren vor Ort, da Nachbarn in den frühen Morgenstunden einen Notruf abgesetzt hatten,weil jemand wiederholt ein Auto an- und ausschaltete. Das Video zeigteine Frau in einem Hauseingang die ruft, er habe ihr Weihnachtsgeld gebracht,er habe nichts getan. Hill hatte sich offenbar als Gast in der Garage desHauses aufgehalten.Die Schüsse warenvon Adam Coy, einem Beamten mit fast zwanzigjähriger Berufserfahrung abgefeuertworden. Er wurde vom Polizeichef entlassen. Im US-Bundesstaat Ohio war es imMonat Dezember bereits das zweite Mal, dass ein Afroamerikaner unterfragwürdigen Umständen durch die Polizei zu Tode kam.

