Spurensicherung auf der Berliner Stadtautobahn am Mittwochvormittag. Ein Autofahrer hatte hier am Dienstag nach bisherigen Ermittlungen kurz vor 19 Uhr absichtlich mehrere Unfälle verursacht. Mindestens drei Menschen wurden dabei schwer verletzt, drei weitere leicht. Der Mann soll vor Ort gewarnt haben, eine vermeintliche Munitionskiste bei sich zu tragen. Kriminaltechniker entdeckten darin aber nichts Verdächtiges, sondern nur Werkzeug. Laut Polizei lassen sich die Abläufe mit einem zufälligen Unfallgeschehen nicht in Einklang bringen. Es habe sich um gezielte Angriffe, vor allem auf Motorradfahrer gehandelt. Nach Einschätzung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin lässt sich ein islamistischer Anschlag nicht ausschließen, sagte deren Sprecher Martin Steltner: "Aufgrund der Gesamtumstände, aufgrund des Verhaltens, der Äußerungen des Mannes, gehen wir von einem religiös-islamistischen Hintergrund dieser Tatserie - muss ich sagen - oder dieser Taten aus. Aufgrund der Äußerungen des Mannes und der Gesamtumstände. Heute erfolgt die Vorführung wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen. Das heißt, wir haben auch noch keinen Gesamtüberblick, wie viele Fälle es nun wirklich sind. Es sind mindestens drei, wahrscheinlich mehr. Und es gibt, abgesehen von der radikal-religiös-islamistischen Gesinnung aus der heraus die Taten offensichtlich begangen worden sind, motiviert worden sind, Hinweise auf eine psychische Labilität des Mannes." Anhaltspunkte für eine Mitgliedschaft des mutmaßlichen Täters in einer terroristischen Vereinigung konnten bislang nicht festgestellt werden, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.

