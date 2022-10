STORY: Auf der strategisch wichtigen Krim-Brücke hat es offenbar einen Zwischenfall gegeben. Ukrainische Medien melden, dass sich am frühen Morgen eine Explosion ereignet habe. Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti schrieb unter Berufung auf einen Vertreter der lokalen Behörden, dass ein Treibstofftank in Brand stehe. Ein in einem Auto versteckter Sprengsatz habe Tanks eines Güterzugs in Brand gesteckt. Die Brücke führt über die Straße von Kertsch, eine Meerenge. Sie verbindet die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland. Die ukrainische Halbinsel Krim war im Jahr 2014 von Moskau annektiert worden. Ein Schritt, der wie auch die jüngsten Annexionen durch den Kreml, international breit als völkerrechtswidrig verurteilt wurde. Die von Russland gebaute Brücke war vier Jahre nach der Annexion fertiggestellt worden.

