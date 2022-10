STORY: Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Montag den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban im Bundeskanzleramt in Berlin empfangen. An wichtigen gemeinsamen Themen mangelt es zurzeit nicht. Auf der Liste stehen unter anderem europäische, bilaterale, wirtschaftliche und internationale Fragen sowie der russische Einmarsch in die Ukraine gekoppelt an die jüngsten Entwicklungen. Ungarn macht auf der europäischen Bühne immer wieder durch umstrittene politische Entscheidungen auf sich aufmerksam. Unter anderem hat Ungarn jüngst mit Serbien den Bau einer Pipeline vereinbart, um Serbien so über die Druschba-Pipeline mit russischem Ural-Rohöl zu versorgen, da Belgrads Lieferungen über Kroatien unter die EU-Sanktionen fallen. Ob auch dieses Vorgehen Ungarns bei dem Zusammenkommen von Scholz und Orban ein Thema gewesen ist, wurde am Montag allerdings nicht bekannt. Denn nach dem Treffen der zwei Regierungschefs in Berlin gab es keine gemeinsame Pressekonferenz.

Mehr