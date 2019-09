Diese Aufnahme aus dem Jahr 1934 ist wohl das berühmteste Bild, das jemals vom Ungeheuer von Loch Ness gemacht worden ist. Jahrzehnte später stellte sich heraus, dass es sich um einen Scherz handelte, bei dem ein Seemonstermodell an einem Spielzeug-U-Boot befestigt war. Seitdem wurden unzählige erfolglose Versuchen unternommen das Monster, das überall nur "Nessie" genannt wird, aufzuspüren. Taucher und U-Boote kamen zu Einsatz, Sonarstrahlen und Satellitenbilder wurden eingesetzt um die gesamte Länge und Tiefe des Sees zu erfassen. Ein Beleg dafür, dass es "Nessie" wirklich gibt, gab es trotz all dieser Anstrengungen nicht. Jetzt gibt es eine neue These zum sagenhaften Ungeheuer. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es sich um einen großen Aal handeln könnte. Darauf weisen Ergebnisse einer umfangreichen DNA-Analyse von Wasserproben aus dem Loch Ness hin. Es sei ein sehr großes Vorkommen an Aal-DNA gefunden worden, sagt Neil Gemmell von der University of Otago in Neuseeland: "Aale können bis zu 1 Meter 80 lang werden. Es ist möglich, dass es ein oder zwei Exemplare gibt, die sehr viel größer werden. Vielleicht 50 Prozent größer als normal, vielleicht noch größer, ich habe keine Ahnung. Bisher ist so ein großer Aal noch nie gefangen oder gefunden worden. Deshalb stellt sich die Frage, ob es sie überhaupt gibt. Es gibt Leute, die behaupten, solche Aale gesehen zu haben. Aber es gibt kein Foto, das das beweist. Meiner Meinung nach ist es möglich, dass es hier sehr große Aale gibt. Aber es hängt natürlich auch davon ab, wie man groß definiert." Das internationale Team von Wissenschaftlern hatten Wasserproben von allen mögliche Stellen des Sees genommen. Die Daten lieferten ein umfangreiches Bild von den Lebewesen - von kleinsten Bakterien bis hin zu größeren Tieren. Hundertprozentige Gewissheit kann es dennoch nicht geben, sagte Gemmell: "Wie verlässlich ist unsere Technik? Wir könnten Dinge verpasst haben. Vielleicht waren wir zur falschen Zeit am falschen Ort. Meine liebste Theorie ist, das Nessie ein Außerirdischer ist, der keine DNA hat." Natürlich gibt es unzählige andere Theorien über Nessie: Dinosaurier, Baumstamm, Vogel oder nur unheimliche Wellen. Für den Tourismus am Loch Ness war dieses Rätselraten nicht unbedingt hinderlich.