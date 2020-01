BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**NO ACCESS GERMAN BROADCASTER ** Kerzen und Blumen am Sonntag in Luttach in Südtirol. Stunden zuvor hatte es hier bei einem schweren Unfall Tote und Verletzte gegeben. Bei den Opfern soll es sich um junge Deutsche handeln. Sechs Personen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren seien noch am Unfallort gestorben, bestätigte die Feuerwehr des Ortes. Elf Menschen seien verletzt worden, vier davon schwer. Die Gruppe war in den Skiferien und soll in dem Wintersportort auf dem Heimweg von einem Discobesuch gewesen sein. Sie stand nach den bisherigen Erkenntnissen in der Nacht an der Hauptstraße von Luttach neben einem Reisebus, als der Unglücksfahrer mit hoher Geschwindigkeit in die Gruppe raste. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Bei dem Fahrer soll es sich um einen 27 Jahre alten Mann aus der Region handeln. Ein erster Alkoholtest habe ergeben, dass er schwer betrunken gewesen sei. Laut Medienberichten wird wegen Tötung im Straßenverkehr ermittelt. In Luttach soll es häufig Klagen darüber geben, dass Autos auf der Hauptstraße zu schnell unterwegs sind. Das können diese Urlauber aus Bonn, die regelmäßig in dem Ort ihre Ferien verbringen bestätigen: "Und uns fällt immer wieder auf, dass eben hier in diesen Straßen enorme Geschwindigkeiten gefahren werden. Weil, ob das nun Dunkelheit oder Helligkeit ist, es wird immer gerast. Es wird immer überholt, auch in unübersichtlichen Kurven." Die meisten Todesopfer stammen nach derzeitigen Erkenntnissen aus Nordrhein-Westfalen. Das gab Ministerpräsident Armin Laschet über Twitter bekannt. Nordrhein-Westfalen steht angesichts dieser schlimmen menschlichen Tragödie an der Seite der Angehörigen der Todesopfer und der Verletzten, schrieb Laschet.