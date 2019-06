Malen, spachteln, verputzen - das ist seit rund drei Jahren Alltag für Yar Mohammad Haiqar. Mohammad, wie er von allen genannt wird, macht in der Nähe von Regensburg eine Ausbildung zum Maler. Der Afghane ist zuversichtlich, sie bald erfolgreich abzuschließen. "Ja, ich will die Lehre bis Ende fertig machen und die letzten Jahre habe ich den Führerschein gemacht und habe jetzt ein Auto und ich bin zufrieden mit meinem Leben und mache jetzt weiter bis zum Ende. Ich werde es fertig machen die Ausbildung." Vor rund sechs Jahren ist Mohammad aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet. Damit ist er einer von rund 1 Million anerkannten Flüchtlingen hierzulande. Während nach UN-Angaben die Zahl der Asylbewerber in Deutschland sinkt, sind weltweit so viele Menschen auf der Flucht wie seit fast 70 Jahren nicht mehr. Ende 2018 habe es 70,8 Millionen Flüchtlinge, Vertriebene und Asylbewerber gegeben, teilte der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, Filippo Grandi, am Mittwoch anlässlich der Vorstellung des UN-Flüchtlingsberichts mit. "Zwischen 80 und 90 Prozent dieser rund 70 Millionen sind nicht in reichen Ländern. Sie sind in armen Ländern und Ländern mit mittlerem Einkommen. Mit anderen Worten, sie befinden sich in Ländern, die über weit weniger Ressourcen verfügen. Wir denken oft, die Flüchtlingskrise trifft die reiche Welt. Das ist die Wahrnehmung, die viele Menschen haben, aber das ist falsch. Die Statistiken besagen, die Krise trifft die Armen." In Deutschland suchten im vergangenen Jahr rund 160.000 Menschen Schutz vor Krieg und Verfolgung. Die meisten kamen nach wie vor aus Syrien. An zweiter Stelle folgen Iraker und an dritter - Menschen aus dem Iran. Die Zahl der afghanischen Asylbewerber sank innerhalb von nur zwei Jahren um rund das 10-fache auf etwa 10.000 im vergangenen Jahr. Mohammad fühlt sich in Deutschland wohl. Nach Afghanistan zurückzukehren, davor hat er Angst. "In Afghanistan ist Krieg. Aber in Afghanistan ist schon 70 Jahre Krieg. Weil in Deutschland kann ich gut leben. Jetzt arbeite ich auch, habe eine Arbeit gefunden, und für mich ist die Arbeit sehr interessant, und ich möchte bleiben." Auch seine Arbeitgeberin will, dass Mohammad bleibt. Sie möchte ihn nach der Ausbildung in ihrem Betrieb behalten.