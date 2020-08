Hier, an der Universität in Lüttich, werden Corona-Tests der ganz besonderen Art vorbereitet. Ab September sollen Tausende Studenten und akademische Mitarbeiter der Uni ihren Speichel selbst zu Hause abnehmen und ihre Speichelprobe jede Woche bis Dezember in die Universitätslabors bringen. Mit den Selbsttests soll Zeit und Personal gespart und viele Daten gesammelt werden. Dazu der stellvertretende Direktor für Forschung, Fabrice Bureau: "Hier an der Universität werden wir alle Mitarbeiter und Studenten einmal pro Woche mit dieser Technik testen. Das entspricht 30.000 Personen, die pro Woche getestet werden sollen. Diesen Personen werden die Sammelkits zur Verfügung stehen. Am nächsten Tag werden sie die Röhrchen mit den darin enthaltenen Proben zurückgeben. Alle Röhrchen werden gesammelt und zur Analyse hierher ins Labor zurückgebracht. Dann werden die Leute ihre individuellen Ergebnisse auf einer Website erhalten". Speicheltests zu Hause könnten die Testkapazität beträchtlich erhöhen, da sie einfacher und schneller sind als herkömmliche Nasen-Rachen-Abstriche, die manche Menschen zudem als unangenehm empfinden. Das Pilotprogramm könnte in anderen Universitäten, Schulen oder Unternehmen angewandt werden, wenn es sich als erfolgreich erweist. "Hier geht es darum zu sehen, ob es möglich ist, auf der Grundlage einer Versuchsgruppe von 30.000 Menschen Massentests durchzuführen. Um zu verstehen, wie die Inzidenz der Krankheit ist, wie sie sich ausbreitet, wenn sich die Studenten wieder versammeln, usw. Und ich denke, obwohl wir noch keine Genehmigung der Regierung für diesen Test erhalten haben, wird jeder daran interessiert sein. Da die Studie uns helfen wird, zu verstehen, wie sich das Virus verbreitet." Kritiker bemängeln allerdings, dass die Selbsttests weniger genau sind als die herkömmlichen Testverfahren. Ab Oktober will Belgien, ein Land mit 11 Millionen Einwohnern, bis zu 90.000 Menschen pro Tag testen.

Mehr