Auch an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick trainieren sie wieder - die Fußball-Profis, hier vom 1. FC Union Berlin bei ihrem ersten offiziellen Mannschaftstraining, mit Blick auf die neue Saison. Eine der vielen großartigen Fußball-Weisheiten lautet ja, für Aufsteiger sei oft die zweite Saison noch schwerer als die erste. Union hatte da ja ziemlich souverän die Klasse halten können. Der Trainer von Union Berlin, Urs Fischer aus der Schweiz, sagte am Donnerstag, sein Team werde die bisherige Spielweise kaum komplett auf den Kopf stellen. Die Lage für Union sei, so und auch so, ernst: O-TON: "Es macht keinen Spaß. Es gilt mit der Situation wie in vielen anderen Bereichen auf der Welt bestmöglich damit klarzukommen. Das gilt auch für uns Fußballer. Aber Spaß sieht anders aus." Union Berlin ist anscheinend mehr als andere Bundesligavereine angewiesen auf die Unterstützung der Fans von den Rängen. Der Kapitän der Unioner, Christopher Trimmel, sagt, er hoffe, dass es keine kompletten Geisterspiele mehr geben müsse: O-Ton: "Ich glaube, wir haben es schon ein bisschen mitbekommen, als da hinten im Wald 30 Leute gestanden sind. Auch das bewirkt schon ein bisschen was im Stadion. Man hört die Gesänge, ist einfach so. Ich habe jetzt keine Ersatzbank gesehen, die Fangesänge angestimmt hat, das nicht. Aber die haben halt Stimmung gemacht. Ich habe viele Therapeuten gesehen, die auf irgendwelchen Koffern herum getrommelt haben, Köche auf Pfannen, ich weiß nicht, was ich alles gesehen habe. Das ist einfach wichtig. Man merkt, jeder Einzelne ist wichtig, und das hat mir eigentlich nur gezeigt, dass es wichtig ist, dass überhaupt Menschen rein gehören. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig und schön - vor allem wir haben jetzt vor leeren Rängen gespielt - auch wenn es nur hundert sind. Hundert sind besser als gar keiner. Und auch die werden Stimmung machen." Die neue Bundesliga-Saison soll am Freitag, 18. September, starten.

Mehr