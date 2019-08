Voller Einsatz im Training bei Union Berlin. Am Samstagabend kommt mit Borussia Dortmund eine echte Spitzenmannschaft ins Stadion "An der Alten Försterei". Der Kampf um die Plätze in der Startelf ist bei den Berlinern im vollen Gange. An Borussia Dortmund hat an Union eigentlich ganz gute Erinnerungen. Im DFB-Pokal hatten die Eisernen zuletzt erst in der Verlängerung gegen den BVB verloren, zwei Jahre zuvor hatte Union im Elfmeterschießen das Nachsehen. Stürmer Sebastian Polter zeigt sich vor dem Spiel am Samstag optimistisch: "Und sicherlich kommen da am Wochenende einige Spieler, die zu den besten der Welt auf ihren Positionen gehören. Wir haben gegen Dortmund zweimal gespielt, wir haben zweimal 90 Minuten nicht verloren. Wieso soll es am Wochenende nicht auch so sein." Fehler gegen den Titelkandidaten Borussia Dortmund würden sofort bestraft werden, warnt Union-Trainer Urs Fischer: "Weil, das ist ja auch eine Stärke von Dortmund. Wenn sie dann Ballerorberungen haben, ihr Umschaltspiel, diese Geschwindigkeit ist dann unheimlich schwierig dann auch zu verteidigen. Also gilt eigentlich wirklich da anzuknüpfen ans Augsburgspiel und sicherlich solche Fehler, wie wir gegen Leipzig gemacht haben, ja nicht zu wiederholen." Nach zwei Siegen gegen Augsburg und Köln reist Borussia Dortmund als Tabellenführer nach Berlin. BVB-Trainer Lucien Favre möchte natürlich auch beim Aufsteiger Union Berlin gewinnen. Das das werde nicht einfach, warnt er: "Sie sind sehr gut organisiert. Wenn ich das sage, ist das kein Geschenk, die sind sehr gut organisiert. Die sind sehr athletisch, sehr sehr athletisch. Da haben wir manchmal auch ein Problem, wenn die anderen athletisch sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Und so müssen wir uns auf alle Fälle vorbereiten. Pressen sie hoch, pressen sie Mittelfeld, warten sie, wollen sie kontern? Sowieso, wir müssen unser Spiel machen." Auf die Fans kann Union Berlin sicher auch gegen Borussia Dortmund bauen. Das Spiel ist lange ausverkauft. Anstoß im Stadion "An der Alten Försterei" ist am Samstag um 18 Uhr 30.