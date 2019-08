Angespannte Vorfreude im Stadion an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick. Am Sonntag tritt der 1. FC Union Berlin erstmals in der Vereinsgeschichte in der 1. Fußballbundesliga an. Mit der Partie gegen RB Leipzig schlagen die Eisernen ein neues Kapitel in der traditionsreichen Vereinsgeschichte auf. Für Siege und Punkte in der kommenden Saison hat der Verein kräftig investiert. In der Sommerpause wurde der mehr als 30 Spieler umfassende Kader verstärkt. So kamen Christian Genter vom VFB Stuttgart, Antony Ujah aus Mainz und der altgediente Bundesligaprofi Neven Subotic nach Köpenick. Stürmer Sebastian Polter ist schon länger dabei. Und freut sich jetzt auf neue Herausforderungen: "Wir gehen nicht in die Saison und sagen, wir wollen jetzt einfach nur mal irgendwo mitspielen und schauen uns mal die Stadien an. Nein, wir wollen ja Siege feiern, wir wollen Erfolge feiern mit der Mannschaft. Es werden Niederlagen dazu kommen, das ist ganz normal, aber aus diesen Niederlagen gestärkt rausgehen. Und einfach den Verein in der ganzen Welt präsentieren. Ich glaube, das ist auch noch mal was wichtiges: Der 1. FC Union Berlin spielt bald in gewissen Ländern, wo sie vorher noch nicht gespielt haben im Fernsehen. Und genau das ist doch was Besonderes für den Verein." Der 1. FC Union hat den Ruf, ein Kultverein zu sein. Die Fans gelten als besonders leidenschaftlich und peitschten ihre Mannschaft nicht nur im Stadion an der Alten Försterei zum Aufstieg in die 1. Liga. Auch in der ersten Liga werden die Fans eine wichtige Rolle spielen, sagt Polter: "Wir als Spieler freut uns das natürlich nur, wenn man weiß, dass hier 20.000, 22.000 zu jedem Heimspiel kommen und sogar noch mehr kommen könnten theoretisch. Jetzt gerade in der Bundesliga Saison, ich glaube, da könnten wir für manche Spiele bestimmt 50.000 Karten verkaufen und das Stadion wäre eine absolute geile Kulisse. Wir freuen uns aber auf die 22.000, die immer wieder hier sind, uns unterstützen, die Leute, die zu Hause sitzen, uns unterstützen. Das macht den Verein aus." Die Fans jedenfalls sind optimistisch, dass sie Union noch länger in der 1. Fußballbundesliga anfeuern können: "Dass jetzt jeder gleich behauptet, Union steigt sowieso wieder in der Saison ab, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich denke, dass die Spieler alle enthusiastisch genug sind, um es länger wie diese Saison hier zu halten." "RB Leipzig, würde ich sagen, könnte ein Unentschieden werden, denken wir mal, hoffen wir mal." Der Auftaktgegner Leipzig ist bei vielen Union-Fans umstritten. Wegen der Finanzierung des Clubs durch Red Bull gilt er bei er einigen als Art Gegenmodell zu Union Berlin. Fan-Gruppierungen planen einen sogenannten "Stimmungs-Boykott" in den ersten 15 Minuten der Partie am Sonntagabend. Ein "Stimmungs-Boykott" wird vermutlich die Ausnahme bleiben. Schließlich sind die Bilder von der Augstiegsfeier in die 1. Liga noch in bester Erinnerung.