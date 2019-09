Die Union plädiert in der Klimadebatte nun auch für höhere Abgaben und eine Verteuerung des Flugverkehrs. Die Konzepte von CDU und CSU sehen sowohl einen Preis auf den CO2-Ausstoß als auch höhere Tarife für Flugtickets vor, wie Papiere der beiden Parteien zeigen. Die Abgabe auf CO2 soll über den Verkauf von Rechten zum Ausstoß des Klimagases eingeführt werden. Vorbild ist der europaweite Emissionshandel, den es für die Industrie bereits gibt. Die CDU wollte am Dienstag in einem sogenannten Werkstattgespräch an ihrem Konzept arbeiten. Damit soll die entscheidende Sitzung des Klimakabinetts am 20. September vorbereitet werden. Die Bundesregierung will dann ein Paket mit Maßnahmen und Finanzierungsvorschlägen zum Klimaschutz vorlegen. Bei allen Maßnahmen zum Klimaschutz dürften die Bürger aber nicht zu stark belastet werden, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak: "Nein, wir brauchen keine Schaufensterklimaschutzpolitik, sondern wir brauchen Maßnahmen, die am Ende dazu führen, dass zum Beispiel Emissionen gesenkt werden. Wir vertrauen auf Innovation und Technologie, aber wir vergessen dabei nicht, dass alle Maßnahmen, die wir ergreifen und beschließen, auch sozialverträglich sein müssen. Und wir sehen den Klimaschutz auch als ein Instrument, das unsere Wettbewerbsfähigkeit steigert." So teuer Klimaschutz auch werden könne, kein Klimaschutz werde teurer, sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Man brauche dafür klare gesetzliche Regeln: "Deswegen es braucht Grenzen. Freiheit ohne Grenzen funktioniert nicht. Freiheit braucht Grenzen, Regeln. Sie braucht auch jemanden, der darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden." Schäuble warnte, zu große Ambitionen könnten im schlechtesten Fall zu kompletter Untätigkeit führen. "Lieber, lieber ein nicht perfekter Schritt in die konkrete Richtung, als auf der Suche nach der perfekten Lösung am Ende gar nichts zu machen. Also second best ist allemal besser als nothing." Mit dem nationalen Handel mit Emissionsrechten liegen CDU und CSU nun auf der von Kanzlerin Angela Merkel angedeuteten Linie für eine CO2-Bepreisung. Die SPD favorisiert eher eine CO2-Steuer, deren Wirkung ähnlich wäre, aber die aus ihrer Sicht leichter und schneller einzuführen wäre. Deutschland muss bis 2030 seinen CO2-Ausstoß um 55 Prozent gegenüber 1990 senken. Derzeit sind unter 30 Prozent erreicht.