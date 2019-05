HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende: "Wir haben ja gesagt - auch heute noch einmal unterstrichen -, dass wir zum Spitzenkandidaten-Konzept stehen. Dass sich damit eben auch die Debatte jetzt verbinden wird, dass Manfred Weber aus unserer Sicht der Kandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten werden soll. Ich will das an den Anfang stellen und deswegen auch so klar betonen, weil in den nächsten Tagen, morgen ist ja insbesondere auch schon das erste Treffen der Staats- und Regierungschefs, natürlich schon entsprechende Weichen gestellt werden. Und weil es bei dieser Frage eben nicht nur um die Frage geht, aus welcher Parteienfamilie kommt ein Kandidat, sondern weil es da natürlich auch um nationale Interessen geht. Und wir haben die Chance, dass zum ersten Mal ein Deutscher an die Spitze einer Europäischen Kommission rücken kann. Und deswegen werden wir - und haben wir das auch ganz deutlich noch einmal kommuniziert und werden das auch in Brüssel so vertreten und zwar auch die Bundeskanzlerin im entsprechenden Rat -, dass wir zum Spitzenkandidaten-Konzept und zu dass wir zu Manfred Weber stehen."