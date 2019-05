Im Bundeskanzleramt ist am Mittwoch das sogenannte Klimakabinett zusammengekommen, um Vorschläge zu machen, wie der CO2-Ausstoß reduziert werden kann. In der Runde sorgt derzeit der Vorstoß von Bundesumweltministerin Svenja Schulze für Wirbel. Die hatte einen Entwurf für ein Klimaschutzgesetz vorgelegt und drückt nun - nach der Europawahl - aufs Tempo. O-TON SVENJA SCHULZE, BUNDESUMWELTMINISTERIN: "Für mich ist vollkommen klar, dass diese Wahl und auch die vielen Proteste der jungen Leute und der älteren, der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr deutlich machen, dass wir handeln müssen. Ich bin nicht mehr bereit, abzuwarten und zu sagen: Das regelt sich. Ich will dass gehandelt wird und so ein Klimakabinett und die Diskussionen über die Maßnahmen, das ist ein guter erster Schritt. Daraus müssen jetzt aber weitere Schritte folgen und die haben wir heute eben auch vorbereitet." Schulze sagte, momentan sei klimafreundliches Verhalten teurer als klimaschädliches Verhalten. Deshalb müsse CO2 einen Preis bekommen, um die richtigen Anreize zu setzen. Außerdem sollen die verschiedenen Ministerien verbindliche Vorgaben bekommen, wie viel CO2 eingespart werden muss. Von der Union kam umgehend Kritik. Es sei unklar, woher das Geld für das Klimaschutzgesetz kommen solle, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Georg Nüßlein. Schulze wolle eine Klimaplanwirtschaft und das seit mit der Union nicht zu machen. Vor dem Bundeskanzleramt demonstrierte unterdessen die Organisation Campact und forderte erneut ein wirksames Klimaschutzgesetz, das das Pariser Abkommen umsetzt. Ihnen geht der Vorschlag von Umweltministerin Schulze nicht weit genug. O-TON INKEN BEHRMAN, CAMPACT: "Das heißt, dass wir jetzt ganz schnell aus der Kohle aussteigen müssen bis spätestens 2030. Und das heißt, dass wir die Verkehrswende jetzt sofort einleiten müssen. Auch der Verkehrssektor muss bis 2035 klimaneutral sein, und wir müssen schnell aus dem Verbrennungsmotor aussteigen." Neuen Umfragen zufolge stufen zwei Drittel Deutschen den Umwelt- und Klimaschutz als sehr wichtige Herausforderung ein. Momentan deutet alles darauf hin, dass Deutschland die Klimaschutzziele des Pariser Abkommens verfehlt. Damit wird eine Erwärmung der Erde um mehr als 1,5 Grad Celsius wahrscheinlicher.