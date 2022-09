STORY: Die Unionsparteien haben am Donnerstag ihre Klausurtagung 2022 auf der Zugspitze begonnen. Zwei Tage lang wollen die Fraktionsspitzen der Schwesterparteien CDU und CSU tagen. Themen sind die energie- und wirtschaftspolitische Lage Deutschlands sowie Sicherheitspolitik aufgrund des Krieges in der Ukraine. CDU-Chef Friedrich Merz kritisierte bei in seinem Auftaktstatement die Ampel-Koalition: "Dieses Land bräuchte jetzt eigentlich eine handlungsfähige, geschlossene Regierung, einen Bundeskanzler, der sich auf seine Koalitionspartner verlassen kann. Der diese Regierung führt, der das Land führt und der vor allen Dingen offen ausgetragenen Streit der Koalitionspartner untereinander versucht zu vermeiden. Das ist ihm nicht gelungen.” Am zweiten Tag der Klausur werden neben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) Vertreter aus der Wirtschaft erwartet.

