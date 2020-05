Ein Krankenhaus in Sao Paulo hat einen genetischen Coronavirustest entwickelt, der das Potenzial hat, über 1.500 Patienten in einem einzigen Schritt zu testen. Die Ärzte des Albert-Einstein-Krankenhauses haben den Test mit Hilfe von Maschinen entwickelt, die normalerweise für die genetische Sequenzierung verwendet werden. Dabei werden DNA-Proben entnommen, um genetische Mutationen zu identifizieren, die auf COVID-19 schließen lassen. Zwar dauert es mit diesem Gentest 48 Stunden, bis die Ergebnisse vorliegen, doch die Ärzte der Klinik sagen, die eventuelle Möglichkeit, ein Massenscreening durchzuführen hebe den Test von anderen Verfahren ab. In Südamerika ist Brasilien derzeit das Land, in dem das Virus am heftigsten um sich greift. Am Donnerstag gab es fast 300.000 bestätigte Fälle. Viele Ärzte glauben jedoch, dass diese Zahl höher wäre, wenn umfangreicher getestet würde. Dieser neue Gentest könnte etwaige Defizite bei der Diagnose ausgleichen. Präsident Jair Bolsonaro gerät wegen seines Umgangs mit der Pandemie weiterhin unter Druck. Er wendet sich entschieden gegen Maßnahmen zur sozialen Distanzierung und hat sich wiederholt für den verstärkten Einsatz von Chloroquin als Heilmittel gegen das Virus eingesetzt obwohl Gesundheitsexperten hierbei vor Risiken warnen. Außerdem droht die Pandemie die brasilianische Wirtschaft zu zerstören, und mit ihr Bolsonaros Hoffnungen auf eine Wiederwahl.