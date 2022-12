STORY: Szenen am internationalen Flughafen Guangzhou Baiyun in Südchina. Privat gefilmte Handyaufnahmen zeigen den Unmut einiger Chinesen, die kürzlich in ihr Land zurückkehren wollten, aber von der Polizei aufgehalten werden, weil sie die noch bis Anfang Januar geltenden Corona-Auflagen, inklusive einer mehrtägigen Quarantäne-Unterbringung einhalten müssen. Es herrscht also Verwirrung rund um die plötzliche Kehrtwende in der chinesischen Coronapolitik Anfang Dezember. Denn allgemein geht der Weg dort nun weg von der bisher geltenden Null-Covid-Strategie. Teile der Landbevölkerung sind allerdings beunruhigt. So wie diese 47-jährige Landwirtin und Dorfbewohnerin in der Provinz Sichuan, die sich zurzeit um ihre kranke 86-jährige Mutter kümmert: "Die Dinge waren gut, als streng kontrolliert wurde. Da gab es diese Situationen nicht. Jetzt haben sie es nicht mehr im Griff. Es infizieren sich alle - von jung bis alt." Das Land mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern meldete für Donnerstag nur einen einzigen Corona-Toten. Und seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren hat die Volksrepublik lediglich etwa 5200 Opfer gezählt. Experten halten diese offiziellen Zahlen für unrealistisch und verweisen auf die Erfahrungen anderer Länder nach der Aufhebung von Schutzmaßnahmen. Wegen der spärlichen Informationen Chinas ist unklar, ob sich möglicherweise neue Virus-Varianten entwickelt haben. Die Weltgesundheitsorganisation forderte daher von China mehr Transparenz. Immer mehr Länder reagieren auf die chinesische Corona-Welle mit Beschränkungen für Reisende aus der Volksrepublik. Inzwischen verlangen untern anderem Spanien, Italien, die USA, Südkorea, Indien und Japan negative Corona-Tests. China kritisiert die Einschränkungen. Staatsmedien nannten die Auflagen "unbegründet" und "diskriminierend". Der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbing, bekräftigte am Freitag seine Forderung nach einer "wissenschaftlichen Grundlage" für die Umsetzung der Covid-19-Beschränkungen durch andere Länder.

Mehr