In Deutschland sorgen Berichte über einen Teilabzug der hierzulande stationierten US-Truppen für Verärgerung. "Der Westen schwächt sich selbst", sagte der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Beyer, am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. "Ja, so ganz überraschend kommt das Ganze nicht, wenn wir uns mal zurückentsinnen an August, September letzten Jahres, da hatte der damalige US-Botschafter in Deutschland auch schon einmal damit gedroht, Truppen zu reduzieren in Deutschland, das ist dann nicht gekommen. Aber ich nehme das dieses Jahr, auch zu diesem Zeitpunkt, doch sehr ernst, diese im Moment nur durch gezielte Medienleaks an uns herangetragen Ankündigungen." Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer äußerte sich am Montag in Berlin zurückhaltend zu den mutmaßlichen Gedankenspielen der US-Regierung. "Also zuerst einmal, es gibt bis zur Stunde jetzt keine offizielle Bestätigung der zuständigen Stellen in den Vereinigten Staaten, ob diese Pläne wirklich umgesetzt werden sollen oder nicht. Wir kennen bisher auch nur die Informationen, die es aus der Presse gibt. Insofern will ich auch nicht über irgendetwas spekulieren, von dem ich noch keine Bestätigung habe." Führende Politiker der Koalitionsfraktionen reagierten darauf mit deutlicher Kritik und warfen der Regierung in Washington schlechte Informationspolitik vor. Der größte aller US-Truppenübungsplätze befindet sich in Grafenwöhr in der Oberpfalz. Edgar Knobloch, der Bürgermeister der rund 6.000-Einwohner-Stadt, ist sich sicher, dass man hier nicht davon betroffen sein wird. "Weil in den vergangenen Jahren doch die Zeichen ganz andere sind, nämlich Investitionen in den Übungsplatz. Es ist ja nicht nur der größte in Europa, es ist auch mittlerweile der modernste weltweit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner das aufgeben." Meldungen über Truppenabzüge würden laut Knobloch für Verunsicherungen sorgen und mögliche Investoren länger zum Nachdenken bringen. Unsicherheit spürt auch Thomas Kleine-Brockhoff in den transatlantischen Beziehungen. Laut dem Vizepräsident des "German Marshall Fund", eine US-amerikanische Stiftung, die sich der Förderung transatlantischer Beziehungen widmet, fühle es sich neu und ungewohnt merkwürdig an, wie der US-Präsident die Grundmission, transatlantische Beziehungen zu stärken, nicht mehr zu teilen scheint: "Ich beobachte diese Beziehung jetzt seit 35 Jahren. Ich kann mich an keinen Zeitpunkt erinnern, der so schwierig gewesen wäre wie dieser. Ich glaube allerdings, dass wir hier eine neue Definition des amerikanischen nationalen Interesse erleben, die neo-isolationistisch ist und das der Treiber dieser Entwicklung ist, und die hängt nicht nur mit Personen zusammen, obwohl die Person daran einen wichtigen Anteil haben." Nach Informationen aus der US-Regierung hat Präsident Donald Trump angeordnet, dass 9500 der in Deutschland stationierten rund 34.500 US-Soldaten bis September abgezogen werden. Ein Teil von ihnen werde nach Polen und in andere Staaten von Verbündeten verlegt, ein anderer Teil kehre in die USA zurück, hatte ein Regierungsmitarbeiter gesagt.