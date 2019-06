In der sudanesischen Hauptstadt Karthum haben Sicherheitskräfte ein Protestlager von oppositionellen Demonstranten mit Gewalt geräumt. Wie diese Aufnahmen zeigen schossen die Polizisten dabei offenbar in die Menge. Mindestens neun Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein, berichteten Ärzte, Dutzende weitere seien verletzt worden. Vertreter einer Protestgruppe sprachen von einem Massaker an Demonstranten, die sich vor dem Armeehauptquartier versammelt hatten und vertrieben werden sollten. Nach dem Vorfall errichteten die Demonstranten Barrikaden und kündigten an, die Proteste fortzusetzen: O-TON WALID FARUK, DEMONSTRANT: "Die Berufsverbände haben im Internet eine Kampagne des zivilen Ungehorsams angekündigt. Das bedeutet, dass das Land lahmgelegt wird. Alle Zivilisten müssen Vorkehrungen treffen. Das ist der Kampf des friedlichen Volkes gegen die Waffen. Während ich dies sage, wird auf uns geschossen. Wir Jugendlichen sind nicht bewaffnet." Eine schwere Wirtschaftskrise hatte im Dezember zu landesweiten Protesten gegen Präsident Omar al-Baschir geführt, der das Land 30 Jahre lang beherrschte. Im April wurde er von der Armee gestürzt, ein Militärrat übernahm die Macht. Nun soll der Übergang zur Demokratie organisiert werden. Demonstranten und Militär sind sich aber nicht einig darüber, wer in der Übergangszeit die Geschicke des Landes lenken soll.