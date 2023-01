STORY: Erneut Ausschreitungen in der bolivianischen Stadt Santa Cruz. Den sechsten Tag in Folge kam es in der Nacht zu Protesten gegen die Festnahme des Oppositionsführers Luis Fernando Camacho. Die Demonstranten schossen mit Feuerwerkskörpern auf die Polizei, zudem wurden Autos in Brand gesetzt. Einige Autobahnen wurden blockiert. Meldungen über Verletzte oder Festnahmen gab es zunächst nicht. Camacho, der Gouverneur der Region Santa Cruz, war am 28. Dezember im Zusammenhang mit einem versuchten Staatsstreich vor drei Jahren festgenommen worden. Damals ging es um den Sturz des linken Präsidenten Evo Morales. Camacho befindet sich derzeit in einem Hochsicherheitsgefängnis und bestreitet alle Vorwürfe gegen ihn. Mit seiner Verhaftung haben sich die Spannungen zwischen der Linksregierung von Präsident Luis Arce und Camachos Anhängern in Santa Cruz verschärft. Die Demonstranten in Santa Cruz kündigten an, so lange zu kämpfen, bis Camacho freigelassen werde.

Mehr