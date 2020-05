Die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA arten immer weiter aus. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind bei einer Demonstration in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky sieben Menschen angeschossen worden. Demnach befand sich mindestens eine Person in kritischem Zustand. Noch ist unklar, wie die Schießerei zu Stande kam. Die Polizei teilte mit, dass kein Beamter einen Schuss abgefeuert habe. Die Demonstration in Louisville fand wegen des Mordes an Breonna Taylor statt, eine Afroamerikanerin, die im März durch Schüsse von Polizisten in ihrer Wohnung ums Leben gekommen war. In den USA mehren sich die Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd am Montag bei seiner Festnahme in Minneapolis, Minnesota. Daraufhin war es in der Stadt zu Ausschreitungen gekommen - unter anderem gab es eine Brandstiftung in einer Polizeiwache und mehrere Plünderungen in Supermärkten. US-Präsident Donald Trump sicherte Gouverneur Tim Walz über Twitter die Unterstützung des Militärs zu und drohte Plünderern mit Schüssen. Der Nachrichtendienst Twitter stufte seinen Tweet als gewaltverherrlichend ein. Auch im Bundesstaat Ohio kam es am Freitag zu Demonstrationen. Während viele Kundgebungen friedlich blieben, kam es in der Stadt Columbus hingegen zu gewaltsamen Zusammenstößen, bei denen die Polizei Pfefferspray benutzte, um die Menschenmenge aufzulösen. Auch in New York, Los Angeles und Denver fanden Proteste statt.